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В Кузбассе за кражу кошелька из приоткрытого окна салона автомобиля «Peugeot» осуждён житель Мариинска

Как сообщили корреспонденту «Новостей Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, в июля 2022 года хозяйка «Peugeot» оставила приоткрытым заднее стекло автомобиля, чем и воспользовался ранее судимый злоумышленник, похитив её кошелёк с деньгами и пластиковыми картами при помощи деревянного прута.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Из материалов уголовного дела следует, что в июле этого года жительница Мариинска заехала в офис к мужу, оставив у здания автомобиль с приоткрытым задним стеклом. Пока она отсутствовала, мимо проходил 54-летний подсудимый, который заглянул внутрь автомобиля и увидел лежащий на заднем сидении кошелёк. Решив совершить кражу, через приоткрытое окно он вначале пытался дотянуться до кошелька, но не смог. Тогда он поднял лежащий рядом деревянный прут и пододвинул им кошелёк ближе к двери автомобиля, после чего достал его, присвоив похищенное. Пропажу кошелька потерпевшая обнаружила позже, когда не смогла его найти. Факт кражи был установлен только по записям камер видеонаблюдения. Подсудимый был установлен и задержан сотрудниками полиции в тот же день, но часть из 9 тысяч рублей, похищенных из кошелька, он уже успел потратить. При этом он показал место, куда выбросил кошелёк из пластиковые карты, находящиеся в нём.

В ходе предварительного расследования ущерб потерпевшей был возмещён частично, но от возмещения оставшейся суммы ущерба потерпевшая отказалась.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершённого преступления, наличие отягчающего и совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а также мнение потерпевшей, не настаивающей на суровом наказании, суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 2 года.

 

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
02/11/2022
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