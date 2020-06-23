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В Кузбассе за минувшие выходные росгвардейцы задержали четверых разыскиваемых граждан

    В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию, что в торговом центре в бутике фирменной спортивной одежды совершена кража. На указанном адресе стражи правопорядка задержали подозреваемого, которого на выходе остановил работник магазина. По предварительной информации, злоумышленник пытался вынести из бутика под одеждой кроссовки стоимостью 3 000 рублей. В ходе проверки личности задержанного росгвардейцы установили, что ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 30-летний кузбассовец находился в оперативном розыске за нарушение условий испытательного срока.

    В то же время на улице Сеченова во дворе многоквартирного дома новокузнецкие бойцы Росгвардии задержали 27-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения. По предварительным данным, молодой человек угрожал расправой 55-летней соседке, якобы отказавшей с ним здороваться. Получив отпор, злоумышленник обратился за помощью к правоохранителям. Росгвардейцы выяснили, что ранее судимый за угрозу убийством новокузнечанин разыскивался за нарушение условий испытательного срока.

    Кроме этого, в городе Юрга экипаж Росгвардии вневедомственной охраны на маршруте патрулирования обнаружил и задержал двух прохожих, подходящих под описание из ориентировки на подозреваемых в краже. Ими оказались местные жители 17 и 20 лет, которые неоднократно привлекались к административной ответственности за различные правонарушения. В ходе проверки личности факт нахождения молодых людей в розыске подтвердился.

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемых граждан правоохранителям. 

Происшествия
Новокузнецк
Юрга
kuzbassnews.ru
23/06/2020
Происшествия
Новокузнецк
Юрга
Новости Кузбасса

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