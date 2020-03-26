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В Кузбассе за минувший месяц Росгвардия взяла под защиту 22 детских сада

    В соответствии с постановлением правительства РФ № 1006 об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства просвещения в марте подразделения вневедомственной охраны приняли под защиту 22 дошкольных учреждения Кузбасса.

    На всех объектах установлены кнопки экстренного вызова групп задержаний Росгвардии. С работниками учреждений росгвардейцы провели инструктажи безопасности. В случае нештатной ситуации сигнал «тревоги» поступит экипажам групп задержаний, которые в кротчайший срок прибудут на охраняемый объект.

    В настоящий момент под защитой войск правопорядка находится 755 объектов дошкольного образования. До конца года стражи правопорядка намерены принять под охрану еще 250 детских садов в городах и районах области.  

Образование
Общество
kuzbassnews.ru
26/03/2020
Образование
Общество
Новости Кузбасса

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