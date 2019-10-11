В Кузбассе запускают ночной автобус в Шерегеш

С 19 октября 2019 года открывается новый экспресс-рейс по маршруту «Кемерово – Новокузнецк – Таштагол» с заездом в п. Шерегеш.
Рейс будет осуществляться пять дней в неделю – понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье.
Как сообщает «Кузбасспассажиравтотранс», время отправления от автовокзала в Кемерово – 2.40, от Новокузнецкого автовокзала – 6.30.
Прибытие в Шерегеш в 9.30, в Таштагол в 10.05.
Обратный выезд от Таштагольского автовокзала - в 16:30, от поселка Шерегеш – в 16:55 («Мария-Ра») и в 17:05 (СТК «Шерегеш»).
11/10/2019
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Экс-полицейский из Алтайского края Сергей Белоусов, осуждённый судом первой инстанции на семь лет...
|
В результате сотрудники Роспотребнадзора составили 7 протоколов об административном правонарушении...
|
Известный уроженец кузбасского города дал петербургскому порталу большое интервью, из которого...
|
В ближайшем будущем в Новокузнецке станет легче дышать, появятся новые спортивные объекты, школы и...