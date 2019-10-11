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В Кузбассе запускают ночной автобус в Шерегеш

С 19 октября 2019 года открывается новый экспресс-рейс по маршруту «Кемерово – Новокузнецк – Таштагол» с заездом в п. Шерегеш.

Рейс будет осуществляться пять дней в неделю – понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье.

Как сообщает «Кузбасспассажиравтотранс», время отправления от автовокзала в Кемерово – 2.40, от Новокузнецкого автовокзала – 6.30.

Прибытие в Шерегеш в 9.30, в Таштагол в 10.05.

Обратный выезд от Таштагольского автовокзала - в 16:30, от поселка Шерегеш – в 16:55 («Мария-Ра») и в 17:05 (СТК «Шерегеш»).

Общество
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kuzbassnews.ru
11/10/2019
Общество
Топ
Кемерово
Новокузнецк
Таштагол
Новости Кузбасса

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