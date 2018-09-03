В Кузбассе завершен ремонт участка Р-255 «Сибирь»

Завершен ремонт участка федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» с 329 по 337 км, что на подъезде к областному центру.

В ремонте применены современные технологии, призванные обеспечить долговечность конструкции дорожного полотна и элементов обустройства.

Также, по информации ФКУ «Сибуправтодор», на 8 км трассы «Сибирь» выполнено устройство выравнивающего слоя, а также покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 на полимербитумном вяжущем. Дорожники также модернизировали систему водоотведения: обеспечили дополнительный подкюветный дренаж для понижения уровня грунтовых вод, устроили новый продольный водоотвод из монолитного бетона, отреставрировали пять водопропускных труб с применением высокопрочной безусадочной смеси. Выполнены работы по уполаживанию откосов насыпи, установлено 107 новых дорожных знаков, нанесена горизонтальная разметка термопластиком.

В эти же дни на отрезке трассы Р-255 «Сибирь» Обход города Кемерово с 18 по 30 км отремонтированы 6 водопропускных труб с применением фотополимерного тканевого рукава, что существенно сократило сроки ремонта и позволило обеспечить бесперебойное движение транспорта по проезжей части в процессе работ.