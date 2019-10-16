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В Кузбассе завершилось оснащение пианино детских школ искусств

Поставка осуществлялась в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации, в рамках национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда».
82 детские школы искусств Кузбасса получили новые музыкальные инструменты «Мелодия» фабрики «Тульская гармонь». Общая сумма затрат на оснащение инструментами детских школ искусств Кузбасса составила более 30,5 млн рублей из средств федерального бюджета.
Новое пианино поступило и в Тяжинскую ДШИ № 31. Директор детской школы искусств Татьяна Владимировна Астраханцева отметила, что это положительно скажется на учебном процессе: «У нас в основном старые музыкальные инструменты, которые приходится периодически ремонтировать. К тому же в классах фортепиано обязательно необходимо два инструмента. За одним для показа сидит преподаватель, другой же для учащегося. Поэтому новый динамический, яркий и звонкий инструмент нам очень кстати. Для нас и для детей это большая радость, потому что на хорошем инструменте всегда приятно исполнять музыкальные произведения. Все это благодаря национальному проекту «Культура»!»
Кроме того в начале 2019 года при поддержке Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области, возглавляемого Анной Евгеньевной Цивилевой, детская школа искусств № 31 были приобретены музыкальные инструменты: баян «Тула», гармонь «Тульская» и балалайка - прима мастеровая.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/10/2019
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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