В Кузбассе житель Чебулинского округа оштрафован на 20 тысяч рублей за сбитого на «зебре» пешехода

Происшествие, в результате которого пешеходу, переходившему дорогу вместе с малолетним ребёнком, был причинён вред здоровью средней степени тяжести, произошло на одном из нерегулируемых пешеходных переходов Мариинска.

В последний момент потерпевший отбросил сына на обочину, но сам уклониться от автомобиля не успел…

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что в начале июня 2020 года в дневное время житель Мариинска шёл из магазина, держа малолетнего сына за руку. Подойдя к пешеходному переходу и посмотрев влево, убедился, что автомобили на проезжей части остановились, после чего он начал переходить дорогу. В момент перехода он неожиданно заметил, что справа на него движется автомобиль, который не собирался останавливаться. Успев откинуть сына на обочину, он почувствовал сильный удар, от которого упал на асфальт. Подняться он не смог из-за сильной боли в ноге.

Как выяснилось позже, в результате дорожно-транспортного происшествия ему был причинён закрытый перелом левой стопы, который согласно заключению эксперта расценивается как вред здоровью средней тяжести по признаку длительности расстройства здоровья (временная нетрудоспособность продолжительностью свыше трёх недель).

Водитель автомобиля после совершения ДТП пояснял, что поздно заметил переходившего дорогу пешехода с ребёнком, постарался экстренно затормозить, но полностью остановить автомобиль ему не удалось.

Рассмотрев дело, суд посчитал доказанной вину 44-летнего водителя в нарушении Правил дорожного движения, повлёкшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (часть вторая статьи 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Учитывая характер совершённого правонарушения, личность виновного, а также отсутствие отягчающих и смягчающих наказание обстоятельств, назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

30 декабря 2020 года постановление Мариинского городского суда Кемеровской области вступило в законную силу.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев