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В Кузбассе житель Мариинска угрожал приставу лопатой, «спасая» от ареста автомобиль сожительницы

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, за совершение угрозы причинения вреда здоровью сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации 49-летнему жителю Мариинска придётся заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей, а также возместить федеральному бюджету 14 тысяч рублей в виде расходов по оплате труда адвоката.

Из материалов уголовного дела следует, что в конце апреля прошлого года к местной жительнице (должнице по кредитному договору) для наложения ареста на её автомобиль «Kia Sephia» приехали судебные приставы. Из дома вышли должница и её сожитель. После выяснения цели приезда приставов сожители стали препятствовать совершению исполнительных действий должностных лиц, не пуская их во двор к автомобилю и выкрикивая слова о превышении приставами своих полномочий. Тем не менее, судебные приставы вошли во двор. И после этого 49-летний подсудимый со словами «Чем бы вас …. [ударить], чтобы не ходили?» взял лопату, направившись с ней в сторону одного из приставов. Однако сотруднику органов принудительного исполнения удалось выбить лопату из рук подсудимого и наступить на неё. После этого судебные приставы вызвали сотрудников полиции.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления не признал, утверждая, что угрозу в адрес приставов он не высказывал и лопату в руки не брал. Лишь выгонял  судебных приставов со словами «Вон отсюда».

Но в результате рассмотрения уголовного дела вина подсудимого в содеянном была подтверждена совокупностью представленных доказательств, в том числе и видеозаписью, которую сделала на свой мобильный телефон сожительница подсудимого.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершённого преступления, конкретные обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимого, а также совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил жителю Мариинска штраф в размере 20 тысяч рублей.

Также он обязан выплатить в доход федерального бюджета процессуальные издержки в виде оплаты труда защитника в размере немногим более 14 тысяч рублей.

Однако осуждённый и его защитник не согласились с судебным постановлением, обжаловав приговор в вышестоящую судебную инстанцию. Но 17 января 2023 года судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда оставила приговор Мариинского городского суда Кемеровской области без изменения.

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
19/01/2023
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