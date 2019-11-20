В Кузбассе житель Мариинска взыскал с якутской страховой компании «Стерх» более 300 тысяч рублей
Согласно экспертизе, проведённой по инициативе страховой компании, стоимость восстановительного ремонта автомобиля истца составила 63600 рублей. Этой суммы оказалось недостаточно для ремонта, поэтому истец обратился в другое экспертное учреждение, которое определило данную стоимость в размере 265 тысяч 100 рублей. Страховая компания отказалась выплачивать требуемую сумму, поэтому истец был вынужден обратиться в суд.
В ходе рассмотрения гражданского дела Мариинским городским судом Кемеровской области установлено, что 20 июля 2019 года на одной из улиц Мариинска произошло дорожно-транспортное происшествие, в результаты которого автомобилю истца, автогражданская ответственность которого застрахована в страховой компании "Стерх" были причинены повреждения. 28 августа 2018 года истец обратился к страховщику с заявлением о страховой выплате, на что страховая компания телеграммой предложила ему предоставить повреждённый автомобиль для осмотра в г.Кемерово, что не было сделано истцом. Впоследствии страховая компания признала произошедший случай страховым и на основании экспертного заключения ООО «Гарантия» в начале октября 2018 года произвела истцу выплату в размере 63600 рублей.
Однако данной суммы оказалось недостаточно для проведения восстановительного ремонта, поэтому истец обратился к независимому эксперту-технику (ООО «Центр экспертизы и правовой поддержки») для проведения независимой оценки стоимости такого ремонта. В результате проведённой независимой экспертной оценки стоимость восстановительного ремонта повреждённого автомобиля «HONDA ACCORD» с учётом износа установлена в размере 265 тысяч 100 рублей. 16 ноября 2018 года истец обратился в страховую компанию с претензией о выплате оставшейся суммы страхового возмещения в размере 201 500 рублей, на что получил отказ.
Представитель страховой компании в судебное заседание не явился, но представил возражения на исковое заявление, в которых не соглашался с заявленными требованиями. В обоснование своих возражений представитель страховой компании, обвиняя истца в злоупотреблении своими правами, указывал, что истец не уведомил компанию о дате и месте осмотра транспортного средства, о проведении независимой экспертизы, а также не предпринимал попыток пригласить их эксперта на указанный осмотр. Ссылался он и на то, что ООО «Центр экспертизы и правовой поддержки» составило экспертное заключение не в соответствии с Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении повреждённого транспортного средства, утверждённой Положением Центрального Банка Российской Федерации № 432-П от 19 сентября 2014 года.
Однако, оценив представленные доказательства, Мариинский городской суд Кемеровской области не согласился с доводами представителя страховой компании, установив, что процедура независимой экспертизы была проведена без каких-либо нарушений со стороны истца, а со стороны экспертного учреждения – в строгом соответствии с вышеуказанной Единой методикой.
Более того, судом в результате рассмотрения дела достоверно установлено, что со значительными нарушениями была проведена именно первоначальная экспертиза, в связи с чем экспертное заключение ООО «Гарантия» не было принято судом в качестве допустимого доказательства по делу.
Вступившим в законную силу решением суда с акционерного общества «Страховая компания «Стерх» в пользу истца взыскана не только сумма страхового возмещения в размере 201 500 рублей, но и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 100 750 рублей.
Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев
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