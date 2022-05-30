В Кузбассе жители Тяжинского муниципального округа грабили пенсионеров, проникая в их дома

Один из подсудимых умер до постановления приговора, а его ранее неоднократно судимому соучастнику, который кроме грабежей пенсионеров совершил ещё ряд краж, назначено 6 лет 11 месяцев лишения свободы. При этом в совершении одного из грабежей также участвовала женщина – ей назначено около трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Об этом корреспонденту информационного агентства «Новости Кузбасса» сообщили в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области.



Первый грабёж подсудимыми был совершён в конце октября 2019 года. В тот вечер в гости к семейной паре пришёл ранее неоднократно судимый знакомый и в разговоре пожаловался на отсутствие денег. В ходе разговора хозяйка дома вспомнила о проживающем на окраине одного из сёл Тяжинского района пенсионере, у которого есть денежные накопления. Приняв решение совершить хищение денежных средств, они взяли с собой капроновые чулки, заранее сделав в них прорези для глаз, и на автомобиле поехали в соседнее село к дому потерпевшего. Женщина постучалась в дом, и, когда хозяин открыл дверь, один из подсудимых ударил потерпевшего в область головы, после чего потерпевшего завели в одну из комнат, усадили в кресло и стали требовать деньги. Потерпевший сказал, где у него хранится 100 тысяч рублей. Подсудимые забрали деньги и скрылись.

Женщина после этого в преступлениях не участвовала, а мужчины 1 января 2020 года совершили ещё один грабёж, открыто похитив аналогичным образом у пенсионерки из районного центра 250 тысяч рублей.

Другие преступления основной фигурант уголовного дела, которого позже суд признал особо опасным рецидивистом, совершал один. В сарае одного из домов посёлка Итатский он тайно похитил бензопилу, бензиновый триммер, электрорубанок и 10-литровую канистру с бензином, а через несколько дней из гаража Тяжинской школы похитил аккумулятор от трактора.

Вскоре после совершения последнего преступления сотрудники полиции установили всех виновных лиц.

При рассмотрении Мариинским городским судом Кемеровской области уголовного дела женщина признала себя виновной в полном объёме. Мужчина же признал себя виновным по всем преступлениям, но отрицал лишь вменённый органами следствия квалифицирующий признак по факту грабежа пенсионерки «с использованием предметов, используемых в качестве оружия», так как утверждал, что ножа, которым он якобы угрожал потерпевшей, у него не было. Не подтвердился факт наличия ножа и в результате рассмотрения дела судом.

Учитывая данные о личности подсудимых, наличие у обоих ряда смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств у женщины, Мариинский городской суд Кемеровской области назначил женщине 2 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Второй фигурант уголовного дела суд по совокупности совершённых преступлений, а также путём частичного сложения назначенных наказаний приговорён к 6 годам 11 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

В отношении третьего подсудимого уголовное дело судом было прекращено в связи с его смертью за 13 дней до постановления приговора.