В Кузбассе жительница Мариинска обязана выплатить землячке более миллиона рублей за ущерб, причинённый её автомобилю

Более года назад в Мариинском муниципальном округе произошло столкновение автомобилей «Hyundai Santa Fe» и «LADA Granta» по вине водительницы отечественного кроссовера. Позже автоэксперты установят стоимость восстановительного ремонта «корейца» в размере около полутора миллиона рублей, 400 тысяч из которых было выплачено страховой компанией по договору ОСАГО. Оставшуюся стоимость ущерба виновница дорожно-транспортного происшествия добровольно оплачивать отказалась, в связи с чем владелица «Hyundai Santa Fe» была вынуждена обратиться в суд.

Как следует из материалов гражданского дела, в середине декабря 2021 года на территории Мариинского муниципального округа произошло столкновение автомобилей «Hyundai Santa Fe» и «LADA Granta». В результате ДТП механические повреждения были причинены обоим автомобилям. А виновной в происшествии была признана 47-летняя водитель отечественного кроссовера, которая на перекрёстке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не уступила дорогу автомобилю «Hyundai Santa Fe», приближающемуся по главной дороге. За указанное правонарушение водитель «LADA Granta» была привлечена к ответственности в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей. Позже она безуспешно пыталась обжаловать данное постановление старшего инспектора ОГИБДД, но суды нескольких инстанций подтвердили её вину в совершённом правонарушении.

Стоимость механических повреждений, причинённых автомобилю «Hyundai Santa Fe», эксперты оценили в размере около полутора миллионов рублей, 400 тысяч из которых было выплачено страховой компанией, в которой была застрахована ответственность виновницы ДТП.

Добровольно возмещать ущерб виновница отказалась, в связи с чем собственница автомобиля «Hyundai Santa Fe» обратилась в суд с требованиями возмещения причинённого ущерба и взыскании судебных расходов.

В судебном заседании представитель ответчицы просила отказать в удовлетворении заявленных требований, поскольку сомневается в достоверности заключения проведённой ранее экспертизы.

Для устранения сомнений Мариинским городским судом Кемеровской области назначалась судебная автотехническая экспертиза, производство которой было поручено экспертам Кемеровской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации. В результате экспертами был подтверждён полуторамиллионный ущерб, причинённый автомобилю «Hyundai Santa Fe».

В результате суд взыскал с виновницы дорожно-транспортного происшествия более миллиона рублей, в сумму которых вошли причинённый автомобилю ущерб (за вычетом произведённой страховой выплаты), а также судебные расходы по оплате услуг представителя, за составление экспертного заключения и расходы по оплате государственной пошлины.

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