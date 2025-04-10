В Кузбассе жительница Мариинска осуждена за убийство сожителя при превышении пределов необходимой обороны

Преступление 30-летняя женщина совершила после ссоры с сожителем, в ходе которой мужчина несколько раз ударил её табуретом по голове, предварительно угрожая убийством. Опасаясь за свою жизнь, в момент конфликта осуждённая обмотала шею сожителя детским платьем, сдавливая до тех пор, пока тот не перестал подавать признаков жизни.

В начале декабря 2024 года в Мариинске после распития спиртных напитков между сожителями произошла ссора, возникшая по причине того, что сожитель ругал малолетнюю дочь осуждённой. Вскоре ссора переросла в драку, в ходе которой мужчина ударил сожительницу табуретом по голове. Женщина в этот момент находилась сверху сожителя, лежащего на полу. После удара табуретом осуждённая схватила лежащее неподалёку детское платье, обмотала вокруг шеи сожителя и, удерживая ногами руки мужчины, с силой начала сдавливать шею. После того, как сожитель перестал проявлять признаки агрессии, она прекратила свои действия. Однако сожитель вновь, лёжа на полу, ударил женщину табуретом по голове, высказывая угрозы физической расправы. Опасаясь дальнейшего применения к себе физического насилия, женщина вновь схватилась за завязки детского платья, обмотанного вокруг шеи сожителя, и на этот раз сдавливала до тех пор, пока тот не перестал подавать признаков жизни.

Органами предварительного расследования изначально женщина обвинялась в совершении умышленного причинения смерти. В декабре 2024 года суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражей. Однако вскоре в результате детального расследования обстоятельств совершённого преступления действия 30-летней женщины были переквалифицированы на убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны. Мера пресечения в виде заключения под стражей была изменена на содержание под домашним арестом, а позже и домашний арест был изменён на меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Вину в совершении преступления женщина признала, не оспаривая обстоятельств ею содеянного. Заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Учитывая отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 3 месяца.

В течение всего срока отбывания наказания осуждённой запрещено выезжать за пределы территории Мариинского муниципального округа Кузбасса, а также изменять место жительства или пребывания без согласия органа, контролирующего его исполнение.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд