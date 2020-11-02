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В Кузбассе жительница Мариинского района через суд взыскала около 400 тысяч рублей за установку некачественных окон

Жительница Мариинского муниципального района в суде доказала, что установленные местным индивидуальным предпринимателем девять «пластиковых» окон имеют ненадлежащее качество, выразившееся в промерзании, продувании ветром и подтеканиях, в результате чего в доме стало значительно холоднее.

По решению суда предприниматель обязан не только выплатить потребителю около 400 тысяч рублей, но и возместить Кузбасской торгово-промышленной палате расходы за проведение судебной экспертизы в размере 24 тысяч рублей, а также уплатить государственную пошлину в доход бюджета Мариинского муниципального района в размере 5 тысяч 900 рублей.

30 декабря 2019 года в Мариинский городской суд Кемеровской области обратилась жительница одного из сёл Мариинского муниципального района с исковым заявлением о защите прав потребителя.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в середине июля 2018 года местная жительница обратилась к ответчику с просьбой установить в её доме 9 окон из поливинилхлорида (ПВХ). До конца июля нанятыми предпринимателем работниками окна были установлены, за что истцом по заключённому договору купли-продажи было оплачено 120 тысяч рублей. Продавец дал гарантию на качество товара сроком на 2 года. Однако с наступлением морозов обнаружились недостатки во всех окнах, выразившиеся в промерзании, продувании ветром и подтеканиях, в результате чего в доме стало значительно холоднее. Ответчик по её просьбе дважды (в ноябре 2018 года и в январе 2019 года) приезжал к ней домой, но устранять недостатки выполненной работы отказался, ссылаясь на то, что подтекание окон связано с высокой влажностью в доме. В связи с тем, что ответчик на устные обращения не реагировал, она направила в начале июля 2019 года письменную претензию, которая вернулась в связи с истечением срока хранения. После этого истец обратилась к эксперту, который при экспертном обследовании оконных блоков выявил многочисленные нарушения, после чего женщина обратилась в суд. Но и в судебном заседании ответчик требования потребителя не признал.

С целью проверки доводов истца в ходе рассмотрения дела судом была назначена судебная строительно-техническая экспертиза, проведение которой было поручено Кузбасской торгово-промышленной палате. Но и эта экспертиза подтвердила, что выявленные дефекты образовались в период изготовления оконных блоков, а также в период установки и монтажа.

«Эксплуатировать осмотренные оконные блоки в количестве 9 шт. по прямому назначению не представляется возможным», - говорится в заключении экспертизы.

Суд не нашёл оснований сомневаться в заключении экспертов и пришёл к выводу о том, что поставленные ответчиком истцу окна ПВХ имеют ненадлежащее качество.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области, расторгнув договор купли-продажи, частично удовлетворил исковые требования местной жительницы, взыскав с индивидуального предпринимателя 395 тысяч 800 рублей, в сумму которых вошли: уплаченные за товар денежные средства (120 тысяч рублей), неустойка (120 тысяч рублей), компенсация морального вреда (10 тысяч рублей), штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя (125 тысяч рублей), расходы по проведению экспертного исследования (17 тысяч рублей) и расходы на оплату юридических услуг за составление искового заявления (3 тысячи 800 рублей).

Также с ответчика в пользу Кузбасской торгово-промышленной палаты взысканы расходы за проведение судебной экспертизы в сумме 24 тысячи рублей и государственная пошлина в доход бюджета Мариинского муниципального района в размере 5 тысяч 900 рублей.

Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию, однако на днях судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда оставила решение Мариинского городского суда Кемеровской области без изменения.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

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Мариинск
kuzbassnews.ru
02/11/2020
Происшествия
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