В Кузбассе жительница Мариинского района через суд взыскала около 400 тысяч рублей за установку некачественных окон

Жительница Мариинского муниципального района в суде доказала, что установленные местным индивидуальным предпринимателем девять «пластиковых» окон имеют ненадлежащее качество, выразившееся в промерзании, продувании ветром и подтеканиях, в результате чего в доме стало значительно холоднее.

По решению суда предприниматель обязан не только выплатить потребителю около 400 тысяч рублей, но и возместить Кузбасской торгово-промышленной палате расходы за проведение судебной экспертизы в размере 24 тысяч рублей, а также уплатить государственную пошлину в доход бюджета Мариинского муниципального района в размере 5 тысяч 900 рублей.

30 декабря 2019 года в Мариинский городской суд Кемеровской области обратилась жительница одного из сёл Мариинского муниципального района с исковым заявлением о защите прав потребителя.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в середине июля 2018 года местная жительница обратилась к ответчику с просьбой установить в её доме 9 окон из поливинилхлорида (ПВХ). До конца июля нанятыми предпринимателем работниками окна были установлены, за что истцом по заключённому договору купли-продажи было оплачено 120 тысяч рублей. Продавец дал гарантию на качество товара сроком на 2 года. Однако с наступлением морозов обнаружились недостатки во всех окнах, выразившиеся в промерзании, продувании ветром и подтеканиях, в результате чего в доме стало значительно холоднее. Ответчик по её просьбе дважды (в ноябре 2018 года и в январе 2019 года) приезжал к ней домой, но устранять недостатки выполненной работы отказался, ссылаясь на то, что подтекание окон связано с высокой влажностью в доме. В связи с тем, что ответчик на устные обращения не реагировал, она направила в начале июля 2019 года письменную претензию, которая вернулась в связи с истечением срока хранения. После этого истец обратилась к эксперту, который при экспертном обследовании оконных блоков выявил многочисленные нарушения, после чего женщина обратилась в суд. Но и в судебном заседании ответчик требования потребителя не признал.

С целью проверки доводов истца в ходе рассмотрения дела судом была назначена судебная строительно-техническая экспертиза, проведение которой было поручено Кузбасской торгово-промышленной палате. Но и эта экспертиза подтвердила, что выявленные дефекты образовались в период изготовления оконных блоков, а также в период установки и монтажа.

«Эксплуатировать осмотренные оконные блоки в количестве 9 шт. по прямому назначению не представляется возможным», - говорится в заключении экспертизы.

Суд не нашёл оснований сомневаться в заключении экспертов и пришёл к выводу о том, что поставленные ответчиком истцу окна ПВХ имеют ненадлежащее качество.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области, расторгнув договор купли-продажи, частично удовлетворил исковые требования местной жительницы , взыскав с индивидуального предпринимателя 395 тысяч 800 рублей, в сумму которых вошли: уплаченные за товар денежные средства (120 тысяч рублей), неустойка (120 тысяч рублей), компенсация морального вреда (10 тысяч рублей), штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя (125 тысяч рублей), расходы по проведению экспертного исследования (17 тысяч рублей) и расходы на оплату юридических услуг за составление искового заявления (3 тысячи 800 рублей).

Также с ответчика в пользу Кузбасской торгово-промышленной палаты взысканы расходы за проведение судебной экспертизы в сумме 24 тысячи рублей и государственная пошлина в доход бюджета Мариинского муниципального района в размере 5 тысяч 900 рублей.

Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию, однако на днях судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда оставила решение Мариинского городского суда Кемеровской области без изменения .

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев