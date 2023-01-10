В Кузбассе жителю города Топки назначены исправительные работы за распространение интимного видео бывшей девушки

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, причинами размещения 24-летним жителем города Топки интимного видео своей бывшей девушки из Мариинска стали месть и ревность после их расставания.

Как следует из материалов уголовного дела, 24-летний топкинец примерно через неделю после освобождения из мест лишения свободы, где он отбывал значительный срок наказания за убийство, грабёж и ряд краж, познакомился с жительницей Мариинска, с которой позже стал проживать. Примерно через месяц он уехал на работу вахтовым методом, и в период его нахождения на вахтовой работе просил подругу присылать ему свои фото и видео. Девушка сама присылала ему видеофайлы интимного характера, которые подсудимый обещал удалить, но не сделал этого. Вернувшись с вахты, он узнал, что потерпевшая общается в социальных сетях и «мессенджерах» с другим молодым человеком, который выражал ей симпатию. По этой причине между ними произошла ссора и через несколько дней они приняли решение расстаться. В результате подсудимый решил из мести и ревности отомстить бывшей подруге, выложив интимное видео с её изображением на одной из страниц в социальных сетях. При этом он знал, что это видео предназначалось только для него и потерпевшая не давала согласия на его распространение.

О размещении интимного видео в открытом доступе потерпевшей сообщили её знакомые. До того момента, как подсудимый удалил видео, было зафиксировано более 100 просмотров и множество комментариев, которые оставляли знакомые и незнакомые люди. Как поясняла потерпевшая в судебном заседании, из-за случившегося с ней перестали общаться её родные, а ей самой пришлось уехать из города.

Подсудимый в судебном заседании вину в совершённом преступлении признал полностью.

Рассмотрев уголовное дело и оценив представленные доказательства, Мариинский городской суд Кемеровской области признал подсудимого виновным в незаконном распространении в средствах массовой информации сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия.

Учитывая отсутствие отягчающих и наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, 24-летнему топкинцу назначено 10 месяцев исправительных работ.

Фото из открытых источников