В Кузбассе зимний период обучения стартовал для подразделений Росгвардии

Во всех структурных подразделениях Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу начались комплексные занятия с личным составом в рамках зимнего периода обучения. С января по май текущего года в региональном ведомстве будут проводиться мероприятия по подготовке военнослужащих и сотрудников к выполнению поставленных служебно-боевых задач.

Первое занятие зимнего периода обучения провел руководитель территориального органа Росгвардии генерал-майор Юрий Кель. В режиме видеоконференцсвязи он поставил задачи командирам и начальникам подразделений войск правопорядка на предстоящее полугодие.

В ходе зимнего периода обучения сотрудников и военнослужащих Росгвардии ожидают командно-штабные и тактические учения различного уровня с привлечением сил специального назначения, авиации и бронетехники. На сегодняшний день без спецназа Росгвардии не обходится ни одна спецоперация по изъятию оружия, задержанию опасных преступников, наркоторговцев и организованных преступных группировок, поэтому особое внимание будет уделено интенсивной служебно-боевой подготовке СОБР и ОМОН. Учения запланированы в различных районах области.

Зимний период обучения завершится контрольной проверкой знаний и практических навыков всего личного состава.