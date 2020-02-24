25 февраля в Кузбасском центре искусств откроется персональная выставка Августы Тарнавской «Я благодарна белому холсту».

На выставке будет представлена коллекция живописи – лирические по настроению натюрморты и пейзажи.

Августа Тарнавская – член Союза художников России. Она родилась в Кемерове. Обучалась у известных в Сибири мастеров и педагогов: Валериана Сергина, Олега Яхнина, Ирины Дяткиной в Красноярском художественном училище им. Сурикова. В 1974 году вернулась в родной город. В 1978 году состоялась первая выставка художницы, а в 1985 году Тарнавская была принята в члены Кемеровского отделения Союза художников России.

В рамках выставки «Я благодарна белому холсту» запланированы следующие мероприятия: 29 февраля в 13:00 – творческая встреча с Августой Тарнавской; 2 марта в 14:30 – встреча Тарнавской с учащимися; 3 марта в 14:30 – мастер-класс для детей; 7 марта в 13:00 – мастер-класс по живописи для взрослых. Запись по телефону: 8-(3842) 75-07-88.