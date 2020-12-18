В Кузбасском краеведческом музее открыли экспозицию геологической истории

Экспозиция «Место Кузбасса на планете» — уникальный проект, представляющий историю региона через геологические изменения, которые происходили здесь на протяжении 500 миллионов лет. На выставке представлены самый древний уголь, скелеты мамонта и динозавров. Благодаря 3D-технологиям посетители сами смогут оказаться в далеком прошлом Кузбасса.
Экспозиция состоит из нескольких выставочных пространств. В зале «Богатство недр Кузбасса» представлены полезные ископаемые, в том числе «Барзасская рогожка». Это самый древний уголь, его возраст 350 млн лет — на 80 млн лет больше, чем у любого другого угля на планете. В залах «Динозавровая фауна Кузбасса» и «Обитатели ледникового периода» представлена одна из крупнейших в России палеонтологических коллекций — скелеты и кости динозавров, подлинный скелет шерстистого мамонта, обитавшего на территории Кузбасса 40 тыс. лет назад. Благодаря 3D-проекциям посетители смогут «попасть» в прошлое Кузбасса, увидеть то, как регион выглядел во время ледникового периода.
Также на выставке расположены интерактивные зоны для дополнительного ознакомления с коллекциями и информационными ресурсами музея. Каждый зал экспозиции имеет индивидуальное звуковое и световое оформление, которое помогает посетителям погрузиться в определенный этап развития жизни на Земле.
Посетить экспозицию «Место Кузбасса на планете» все желающие могут с 19 декабря.
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