Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В кузбасском поселке Мрассу впервые появилась сотовая связь

В Таштагольском районе многие небольшие поселки от 2 до 20 домов не имеют мобильной связи: гористая местность способствует образованию «слепых» зон, требуется дорогостоящие вышки и дополнительное оборудование.  Для решения проблемы в районе несколько лет назад были установлены около 50 спутниковых таксофонов.

Недавно совместными усилиями жителей поселка Мрассу и работников администрации Таштагольского района было найдено новое решение – с помощью спутникового интернет-канала подключается базовая станция сотовой связи (фемтосота), от нее получают сигнал операторы мобильной связи.

В рамках социально-экономического партнерства в поселок Мрассу такую базовую станцию мобильного оператора приобрела горнодобывающая компания «Сибирь», оборудование для спутникового интернет-канала и абонентскую плату обеспечивает местная администрация.

Техническое средство установлено в поселковом клубе, передающую антенну закрепили повыше на стойке, зона покрытия составляет порядка 500 метров радиусом.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, в поселке Мрассу зарегистрированы 190 человек, работают школа, библиотека, магазин, ФАП.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

Общество
Топ
Таштагол
kuzbassnews.ru
27/12/2019
Общество
Топ
Таштагол
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Лжеиностранец разжалобил жительницу Кузбасса почти на пять млн рублей
Правоохранители Кемеровской области разыскивают псевдоиностранца, похитившего у местной жительницы...
В Кузбассе полицейские нашли на вокзале пятилетнего мальчика
Самостоятельно отыскать маму мальчик не смог. Не смог назвать он сотрудникам полиции и свой...
На кузбасской трассе произошло массовое ДТП с участием 9 автомобилей
По сообщению ГУ МВД по Кемеровской области, сегодня, 25 декабря, около 10:00 на 186 километре...
Мэр Новокузнецка позвал горожан на субботник
Глава города обратился к неравнодушным жителям на своей странице в соцсетях. Он предложил...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus