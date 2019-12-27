В кузбасском поселке Мрассу впервые появилась сотовая связь

В Таштагольском районе многие небольшие поселки от 2 до 20 домов не имеют мобильной связи: гористая местность способствует образованию «слепых» зон, требуется дорогостоящие вышки и дополнительное оборудование. Для решения проблемы в районе несколько лет назад были установлены около 50 спутниковых таксофонов.

Недавно совместными усилиями жителей поселка Мрассу и работников администрации Таштагольского района было найдено новое решение – с помощью спутникового интернет-канала подключается базовая станция сотовой связи (фемтосота), от нее получают сигнал операторы мобильной связи.

В рамках социально-экономического партнерства в поселок Мрассу такую базовую станцию мобильного оператора приобрела горнодобывающая компания «Сибирь», оборудование для спутникового интернет-канала и абонентскую плату обеспечивает местная администрация.

Техническое средство установлено в поселковом клубе, передающую антенну закрепили повыше на стойке, зона покрытия составляет порядка 500 метров радиусом.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, в поселке Мрассу зарегистрированы 190 человек, работают школа, библиотека, магазин, ФАП.

Фото: пресс-служба АКО