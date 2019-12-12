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В Кузбасском поселке росгвардейцы помогли вернуть местным жителям похищенное имущество

Днем в поселке Большая Талда Прокопьевского района к экипажу Росгвардии вневедомственной охраны обратилась за помощью 53-летняя местная жительница. Она рассказала, что по возращении домой обнаружила разбитое окно и повреждённую входную дверь. Навстречу ей из жилища вышел неизвестный мужчина, который поспешил скрыться. Осмотрев дома личные вещи, женщина не досчиталась золотого кольца. После этого она сразу же обратилась за помощью к стражам правопорядка. 

 Росгвардейцы задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. При себе у задержанного были похищенное кольцо и мужская барсетка с документами на чужое имя и сотовый телефон. Подозреваемого бойцы доставили к потерпевшей, которая опознала незваного гостя.

 В это же время к экипажу обратился 54-летний местный житель, который рассказал, что из его частного дома через разбитое окно похитили барсетку с документами и телефоном. Мужчина опознал у задержанного личное имущество. Похищенное было изъято и возращено владельцам.

Для дальнейшего разбирательства бойцы передали подозреваемого правоохранителям.

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
12/12/2019
Происшествия
Прокопьевск
Новости Кузбасса

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