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В кузбасской школе появится отряд Феликса Дзержинского

 В Кемерове при участии наставников из ОМОН в школе №74 состоялась встреча воспитанников класса Росгвардии с представителями общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

В ходе беседы участников встречи было озвучено решение о создании на базе класса Росгвардии поискового отряда, который будет носить имя Феликса Эдмундовича Дзержинского и Героя Советского Союза выпускника кемеровского пехотного училища Александра Дмитриевича Епанчина. В планах участие юнгвардейцев в поиске пропавших на полях сражения бойцов в ходе Великой Отечественной войны.

 Кроме этого, поисковый отряд юнгвардейцев будет участвовать в восстановлении и поддержании памятных мест, памятников и мемориалов, а также ухаживать за местами захоронения воинов-красноармейцев. Открытие поискового отряда имени Дзержинского и Епанчина запланировано на следующий год.

 Имена для поискового отряда были выбраны неслучайно. Феликс Дзержинский является отцом-основателем прославленной дивизии оперативного назначения, названной его именем. Участник Великой Отечественной войны генерал-лейтенант Александр Епанчин стал одним из первых командиров легендарной дивизии имени Дзержинского.

 

Фото: Росгвардия

Образование
Кемерово
kuzbassnews.ru
16/12/2022
Образование
Кемерово

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