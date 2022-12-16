В кузбасской школе появится отряд Феликса Дзержинского

В Кемерове при участии наставников из ОМОН в школе №74 состоялась встреча воспитанников класса Росгвардии с представителями общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

В ходе беседы участников встречи было озвучено решение о создании на базе класса Росгвардии поискового отряда, который будет носить имя Феликса Эдмундовича Дзержинского и Героя Советского Союза выпускника кемеровского пехотного училища Александра Дмитриевича Епанчина. В планах участие юнгвардейцев в поиске пропавших на полях сражения бойцов в ходе Великой Отечественной войны.

Кроме этого, поисковый отряд юнгвардейцев будет участвовать в восстановлении и поддержании памятных мест, памятников и мемориалов, а также ухаживать за местами захоронения воинов-красноармейцев. Открытие поискового отряда имени Дзержинского и Епанчина запланировано на следующий год.

Имена для поискового отряда были выбраны неслучайно. Феликс Дзержинский является отцом-основателем прославленной дивизии оперативного назначения, названной его именем. Участник Великой Отечественной войны генерал-лейтенант Александр Епанчин стал одним из первых командиров легендарной дивизии имени Дзержинского.

Фото: Росгвардия