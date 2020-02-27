В «Кузнецком Алатау» на реабилитации бородатая неясыть

Несколько дней назад, поздно вечером, в офис заповедника «Кузнецкий Алатау» принесли необычную «посылку» - большую картонную коробку, в которой, как выяснилось, находилась бородатая неясыть. Местные жители нашли ее в городской черте, сидящей на земле. Пернатая хищница была доставлена в Центр реабилитации «Крылья» при первой же возможности для наблюдения специалистами заповедника.

При осмотре стало понятно, что переломов и открытых ран у птицы нет. Но при этом она прихрамывала на правую лапу, немного пошатывалась из стороны в сторону и отказывалась от пищи. Все это говорит о том, что птица сильно ударилась о какую-либо поверхность. Поначалу специалистам заповедника приходилось кормить неясыть вручную, но спустя пару дней она уже стала есть сама. Хромота также практически спала. Однако несмотря на то, что птица выглядит здоровой и готовой к дальнейшей самостоятельной жизни, выпускать ее сейчас опасно.

Все дело в том, что бородатая неясыть – это частично перелетный вид в Кузнецком Алатау. Зимой из глубин тайги неясыть «переселяется» на менее заснеженные места: окраины лесных массивов, лесостепные участки как в Кемеровской области, так и в соседних регионах (например, Хакасия). Причины, по которым данная особь осталась зимовать в наших краях, скорее всего, останутся для нас тайной. Поэтому выпуск ее в природу будет осуществлен тогда, когда снег не будет помехой для добычи совой пропитания.

Бородатые неясыти для Кемеровской области довольно редкий вид. Гнездится в таежной зоне Салаирского кряжа и Кузнецкого Алатау. Спорадично гнездится в тайге, в основном на севере региона и в темнохвойной тайге Кузнецкого Алатау. Основой питания служат мышевидные грызуны, зимой в пище присутствуют зайцы, рябчики, тетерева, белки. Численность сокращается повсюду, поэтому бородатая неясыть внесена в Приложение Красной книги Кемеровской области как кандидат на включение в нее.

Фото: пресс-центр заповедника «Кузнецкий Алатау»