15 февраля 2023 года, в 11:00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1) открывается выставка «”Short English poems for repetition” etc. Книги на английском языке из фондов музея».

В камерную экспозицию вошли образцы книг, изданных в Великобритании, США и Канаде в 1903 – 1930-х годах и принадлежащих профессору Николаю Самуиловичу Пенну (1880-1964), геологу, выдающемуся специалисту по обогащению углей Кузбасса. Николай Самуилович жил и работал в Прокопьевске в 1941 – 1964 годах. Он в совершенстве английский язык, неоднократно бывал в Великобритании и США, где занимался изучением местных научных разработок в области обогащения полезных ископаемых.

Книги из личной библиотеки Пенна попали в коллекцию М.Г. Елькина – учителя, краеведа, директора Прокопьевского краеведческого музея (1964-1980), а затем – в музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

Гости выставки смогут познакомиться с книгами по углубленному изучению языка, главным образом фонетики, авторами которых являются известные в области изучения и преподавания английского языка, в том числе иностранцам, специалисты – Г. Палмер, Л. Армстронг, Ф.Г. Блэндфорд, Г. Свит. Изданные в Кембридже, Оксфорде и Лондоне, они были приобретены в лондонском магазине технической литературы, связанной с горным делом.

Книги, вышедшие в Северной Америке, касаются горного дела, образования в США и Панамо-Тихоокеанской выставки. Панамо-Тихоокеанская выставка состоялась в 1915 г., а одним из посетителей был Николай Самуилович Пенн.

Выставка книг на английском языке из фондов музея будет работать в здании Обер-офицерского дома до 26 марта 2023 года.

Вход на открытие выставки – свободный, в остальные дни – согласно прейскуранту (150 руб. для взрослых и 100 руб. для обучающихся, студентов и пенсионеров). Билет на выставку дает право посещения всех экспозиций в Обер-офицерском доме.

Фото: музей-заповедник "Кузнецкая крепость"