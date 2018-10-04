В Ленинск-Кузнецком районе после капремонта запущены гидротехнические сооружения

В с. Ариничево после капитального ремонта на реке Голодаевка открыты плотина и паводковый водосброс.

«В рамках целевой программы «Экология и природные ресурсы Кемеровской области» для приведения объекта в безопасное состояние разработана проектная документация, получившая положительное экспертное заключение, - пояснил начальник департамента Сергей Высоцкий. - К восстановлению гидротехнических сооружений приступили в 2017 году, на капремонт из федерального и областного бюджетов направлено 10,5 млн рублей».

В ходе реконструкции были проведены работы по укреплению дамбы, она стала выше и шире на один метр. Также появился паводковый водосброс, а береговая часть сейчас отсыпана камнем и суглинком. Для контроля фильтрации дамбы установлены два пьезометра, на глубину 7,5 и 9,5 метров.