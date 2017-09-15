В Ленинск-Кузнецком районе реализован проект по ликвидации пищевых отходов

В с. Подгорное Ленинск-Кузнецкого района реализован проект по ликвидации пищевых отходов.На площадках, предназначенных для сбора мусора, можно увидеть горы пищевых отходов.

При смешении пищевых отходов с жестяными банками, пластмассой и пенопластом возникают химические реакции. Эти химические реакции токсичны - они вызывают риск заболеваний, загрязняют воду и разрушают озоновый слой. Токсические испарения также одна из причин «парникового эффекта».

Жители частных домов, проживающие по ул. Весенняя избавляются от пищевых отходов с помощью компостирования. В небольшую яму помещают органические отходы, засыпают достаточным количеством земли, что позволяет избавиться от запаха. В земле находятся миллионы бактерий, которые способствуют разложению органических отходов. Когда процесс разложения завершается, можно использовать ту же компостную яму снова или взять компост, для того чтобы улучшить почву и вырастить здоровые растения, сообщает пресс-служба администрации района.

В результате компостирования жители получают плодородную почву, хороший урожай овощей, фруктов, хорошее здоровье и чистую окружающую среду.

Опыт жителей с. Подгорное по ликвидации пищевых отходов с помощью компостирования в дальнейшем будет распространяться на территории всего района.