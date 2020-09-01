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В Ленинске-Кузнецком бойцы Росгвардии задержали похитителя смартфона в течение получаса

В дневное время в городе Ленинск-Кузнецкий экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» из охраняемого комиссионного магазина по улице Космонавтов.

    На месте происшествия бойцов Росгвардии встретила сотрудница заведения. Девушка пояснила, что один из посетителей перед покупкой попросил осмотреть смартфон стоимостью 9 000 рублей. В ходе осмотра неизвестный подменил сенсорный телефон кнопочным, после чего сказал, что сходит домой за деньгами и вышел из магазина. Продавец заметила подмену и потребовала вернуть имущество заведения, однако подозреваемый поспешил скрыться. После этого гражданка воспользовалась тревожной кнопкой.

    При помощи системы видеонаблюдения, стражи правопорядка установили приметы злоумышленника и приступили к поискам. В одном из городских дворов неподалеку от торговой точки, бойцы заметили прохожего подходящего по приметам. Росгвардейцы задержали подозреваемого для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый за мошенничество 30-летний кузбассовец.

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного полицейским. 

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
01/09/2020
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
Новости Кузбасса

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