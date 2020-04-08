В Ленинске-Кузнецком бойцы Росгвардии задержали злоумышленника, который избил горожанку на первом свидании
В дневное время в Ленинске-Кузнецком экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию, что 33-летнюю горожанку избил малознакомый мужчина.
Стражи правопорядка выяснили, что, познакомившись с заявительницей в социальных сетях, злоумышленник пригласил женщину в гости на съемную квартиру. В ходе распития спиртного у пары случился словесный конфликт, в результате новоиспеченный ухажер избил потерпевшую. Покинув злополучный дом, женщина вызвала правоохранителей и обратилась за медицинской помощью с признаками закрытого перелома нижней челюсти.
Вместе с собственником жилья росгвардейцы прошли в квартиру, в которой задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи и грабеж 29-летний местный житель.
Для дальнейшего разбирательства экипаж Росгвардии передал рецидивиста правоохранителям.
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