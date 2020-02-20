В Ленинске-Кузнецком бойцы Росгвардии задержали злоумышленника, обокравшего приятеля

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В вечернее время в Ленинске-Кузнецком экипаж Росгвардии вневедомственной охраны на маршруте патрулирования проспекта Ленина задержал прохожего, который подходил под описание подозреваемого в краже.
Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 32-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. В ходе проверки личности бойцы установили, что он находился в оперативном розыске. По предварительной информации, мужчина подозревается в краже холодильника своего приятеля. Имущество злоумышленник сдал по частям в пункты приема металлолома.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.
20/02/2020
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