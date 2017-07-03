В Ленинске-Кузнецком мужчина изготовил нунчаки из черенка лопаты

Дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 45-летнего мужчины, незаконно изготовившего оружие из черенка лопаты.
Обвиняемый был задержан участковым уполномоченным полиции, который в рамках операции «Жилой сектор» осуществлял подворный обход своего административного участка. У злоумышленника сотрудник полиции обнаружил и изъял нунчаки. Согласно заключению проведенного исследования, изъятый предмет является холодным оружием ударно-раздробляющего действия, изготовленным самодельным способом. Задержанный признался, что еще в начале текущего года «смастерил» нунчаки из деревянного черенка садовой лопаты и регулярно носил их с собой во время прогулок по городским улицам.
В настоящее время уголовное дело в отношении жителя Ленинска-Кузнецкого направлено на рассмотрение в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 2 лет.
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