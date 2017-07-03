Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Ленинске-Кузнецком мужчина изготовил нунчаки из черенка лопаты

Дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 45-летнего мужчины, незаконно изготовившего оружие из черенка лопаты.

Обвиняемый был задержан участковым уполномоченным полиции, который в рамках операции «Жилой сектор» осуществлял подворный обход своего административного участка. У злоумышленника сотрудник полиции обнаружил и изъял нунчаки. Согласно заключению проведенного исследования, изъятый предмет является холодным оружием ударно-раздробляющего действия, изготовленным самодельным способом. Задержанный признался, что еще в начале текущего года «смастерил» нунчаки из деревянного черенка садовой лопаты и регулярно носил их с собой во время прогулок по городским улицам.

В настоящее время уголовное дело в отношении жителя Ленинска-Кузнецкого направлено на рассмотрение в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 2 лет.

Происшествия
kuzbassnews.ru
03/07/2017
Происшествия
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове открыли понтонный мост через Томь
Специалисты завершили монтаж понтонного моста, который соединяет Притомскую набережную и остров...
Житель Кузбасса шумовкой сломал обе руки «слишком спокойной» жене
Житель Кузбасса избил свою жену металлической шумовкой и сломал ей обе руки за то, что она стала...
Каким был праздничный салют на День города
Напомним, накануне на День города в Новокузнецке шёл ливень.
В Новокузнецке мужчина погиб при попытке перелезть через забор лицея
Новокузнечанин погиб при попытке перелезть через забор. Несчастный случай произошёл на улице...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus