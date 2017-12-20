В Ленинске-Кузнецком мужчина обкидал яйцами памятник Николаю II

45-летний безработный житель Ленинска-Кузнецкого в октябре 2017 года обкидал яйцами памятник императору Николаю II, установленный в городе на проспекте Кирова.
Мужчину, который был пьян, задержали. Полицейским он пояснил, что у него было плохое настроение, поэтому, в ближайшем магазине он купил три десятка куриных яиц и закидал ими памятник.
В настоящее время собранные сотрудниками полиции в отношении обвиняемого материалы направлены на рассмотрение в суд. Ему грозит штраф до 40 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев.
20/12/2017
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