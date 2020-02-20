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На автовокзале Ленинска-Кузнецкого зарезали мужчину

20 февраля в 14 часов 45 минут местного времени на перроне автовокзала в городе Ленинске-Кузнецком  обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации  по Кемеровской области – Кузбассу  по данному факту  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По предварительной  информации, в дневное время водитель одного из междугородных автобусов увидел, что на перроне конфликтуют двое мужчин, затем один из них падает, а второй с ножом в руках отходит. Водитель задержал мужчину и  позвал на помощь охрану.  Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевшего, а подозреваемый был передан сотрудникам полиции. Им оказался 54-летний местный житель, по предварительным данным, с марта 2019 года он состоит на психиатрическом учете. Следствию предстоит установить личность погибшего, мотивы преступления.

Происшествия
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Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
20/02/2020
Происшествия
Топ
Ленинск-Кузнецкий
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