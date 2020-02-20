На автовокзале Ленинска-Кузнецкого зарезали мужчину

20 февраля в 14 часов 45 минут местного времени на перроне автовокзала в городе Ленинске-Кузнецком обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



По предварительной информации, в дневное время водитель одного из междугородных автобусов увидел, что на перроне конфликтуют двое мужчин, затем один из них падает, а второй с ножом в руках отходит. Водитель задержал мужчину и позвал на помощь охрану. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевшего, а подозреваемый был передан сотрудникам полиции. Им оказался 54-летний местный житель, по предварительным данным, с марта 2019 года он состоит на психиатрическом учете. Следствию предстоит установить личность погибшего, мотивы преступления.