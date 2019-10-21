В Ленинске-Кузнецком осудили мужчину за покушение на кражу около 1 500 000 рублей из банкомата

Ленинск-Кузнецкий городской суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении ранее судимого 35-летнего жителя Полысаево. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».

Следователем ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области установлено, что фигурант вместе с тремя знакомыми разработал схему хищения денежных средств из банкоматов. В ночное время они проникли в супермаркет в Ленинске-Кузнецком и с помощью прицепленного к автомобилю троса пытались похитить банкомат с наличными в сумме около 1 500 000 рублей, однако не довели преступление до конца. Опасаясь быть задержанными, злоумышленники скрылись.

В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали троих злоумышленников. Четвертый участник группы выехал из Кузбасса и скрывался от полиции в Тверской области, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

Троим фигурантам было доказано участие в совершении двух покушений на кражи денег из банкоматов: кроме попытки украсть около 1 500 000 рублей в Ленинске-Кузнецком они также планировали украсть около 2 900 000 рублей из терминала в Белове. Суд признал их виновными и приговорил к лишению свободы условно на сроки от 3 до 3,5 лет.

После задержания четвертый участник одной из краж также предстал перед судом. Он приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровсокой области