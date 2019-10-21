Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Ленинске-Кузнецком осудили мужчину за покушение на кражу около 1 500 000 рублей из банкомата

Ленинск-Кузнецкий городской суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении ранее судимого 35-летнего жителя Полысаево. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».

Следователем ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области установлено, что фигурант вместе с тремя знакомыми разработал схему хищения денежных средств из банкоматов. В ночное время они проникли в супермаркет в Ленинске-Кузнецком и с помощью прицепленного к автомобилю троса пытались похитить банкомат с наличными в сумме около 1 500 000 рублей, однако не довели преступление до конца. Опасаясь быть задержанными, злоумышленники скрылись.

В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали троих злоумышленников. Четвертый участник группы выехал из Кузбасса и скрывался от полиции в Тверской области, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

Троим фигурантам было доказано участие в совершении двух покушений на кражи денег из банкоматов: кроме попытки украсть около 1 500 000 рублей в Ленинске-Кузнецком они также планировали украсть около 2 900 000 рублей из терминала в Белове. Суд признал их виновными и приговорил к лишению свободы условно на сроки от 3 до 3,5 лет.

После задержания четвертый участник одной из краж также предстал перед судом. Он приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

 

 Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровсокой области

Происшествия
Топ
Ленинск-Кузнецкий
Полысаево
kuzbassnews.ru
21/10/2019
Происшествия
Топ
Ленинск-Кузнецкий
Полысаево
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбассовцев ждёт тёплый ноябрь
Стало известно какая погода в Кузбассе ожидается в ноябре. В Кемеровском гидрометцентре дали...
В Башкирии значительно ухудшится погода
Ночью и утром ожидаются дожди и снег. В северных районах небольшие дожди. Днем температура...
Стала известна причина закрытия кемеровского ТРК «Радуга»
Иск к владельцу ТРК «Радуга» подала администрация города в августе прошлого года. Прокуратура и...
В Кузбассе нашли без вести пропавших подростков
В Кузбассе полицейские нашли без вести пропавших 14-летних подростков из Новокузнецка. Напомним,...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus