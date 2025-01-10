В Ленинске-Кузнецком перед судом предстанут подростки, совершившие поджог чужого имущества за денежное вознаграждение

Прокурор города Ленинска-Кузнецкого утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух 16-летних местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба).

По версии следствия, летом 2024 года несовершеннолетний обвиняемый, получив через мессенджер от незнакомца предложение за денежное вознаграждение совершить поджог базовых станций ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», путевой машины, уговорил своего товарища принять участие в этом. Согласно заранее распределенным ролям один из подростков облил указанные объекты воспламеняющейся жидкостью и поджег ее с помощью зажигалки, а подельник в это время стоял на страже и фиксировал происходящее на видеокамеру смартфона, чтобы потом отправить видео заказчику.

Таким образом, вместе подростки совершили поджог базовой станции ПАО «Мегафон», путевой машины, а также попытку поджога базовой станции ПАО «МТС», которую не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам.

В результате преступных действий несовершеннолетних организациям причинен материальный ущерб на общую сумму около 6 млн рублей.

Преступление выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинск-Кузнецкий городской суд для рассмотрения по существу.

Подросткам грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области