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В Ленинске-Кузнецком прошло первенство СФО по спортивной гимнастике

С 3 по 8 октября в Ленинске-Кузнецком на базе регионального центра спортивной подготовки по спортивной гимнастике состоялось первенство Сибирского федерального округа по спортивной гимнастике среди юношей 11-13 лет, девушек 9-12 лет.

Свыше 50 спортсменов из Забайкальского, Красноярского, Алтайского краев, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей собрались в Ленинске-Кузнецком, чтобы посостязаться в спортивной гимнастике.

В итоге, в многоборье среди девушек второе место по программе 1 разряда заняла Елизавета Галкина (Ленинск-Кузнецкий), которая уступила спортсменке из Новосибирска Валерии Билль, третье место заняла Дарья Холопова (Красноярск). 

Первое место по программе 2 разряда выиграла Елизавета Карелова (Ленинск-Кузнецкий), второе место заняла Анна Морозова (Ленинск-Кузнецкий), третье место у Варвары Сидоровой из Новосибирска.

Первое место в командном зачете по итогам соревнований среди девушек завоевала сборная  Кемеровской области.

Спорт
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
10/10/2017
Спорт
Ленинск-Кузнецкий
Новости Кузбасса

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