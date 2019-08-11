Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Ленинске-Кузнецком провели профориентационную консультацию «Кто нужен нашему городу»

Мероприятие от Центра занятости населения Лениска-Кузнецкого прошло в рамках единого областного дня профориентации и посвящено Дню шахтера.

Воспитанники детского дома №1 узнали о градообразующих угольных предприятиях Ленинска-Кузнецкого и Полысаево, совершили виртуальную экскурсию в шахту, познакомились с профессиональными программами, учебными заведениями, обучающими данным специальностям, обсудили возможность применять знания профессии в других отраслях экономики. Специалист рассказала о возможности прохождения тестирования на интерактивном портале службы занятости.

 

 

Фото из открытых источников

Общество
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
11/08/2019
Общество
Ленинск-Кузнецкий
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Когда в Прокопьевске состоится выставка собак
Прокопьевск готовится к Международной сертифицированной выставке собак. Кубок Главы Прокопьевска...
Сбежавшую в США новокузнечанку осудили за обман участников программы Work&Travel
В Новокузнецке заочно осудили бывшего директора туристической фирмы "Лэнд-Тур", которую...
Двух человек спасли из горящего дома в Кузбассе
Двух человек спасли из горящего дома в Кузбассе. Пожар произошел в Анжеро-Судженске. Вечером 9...
В Кузбассе снова произошло землетрясение
В Кузбассе снова произошло землетрясение. Эпицентр зафиксирован рядом с Прокопьевском. Специалисты...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus