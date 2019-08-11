В Ленинске-Кузнецком провели профориентационную консультацию «Кто нужен нашему городу»

Мероприятие от Центра занятости населения Лениска-Кузнецкого прошло в рамках единого областного дня профориентации и посвящено Дню шахтера.
Воспитанники детского дома №1 узнали о градообразующих угольных предприятиях Ленинска-Кузнецкого и Полысаево, совершили виртуальную экскурсию в шахту, познакомились с профессиональными программами, учебными заведениями, обучающими данным специальностям, обсудили возможность применять знания профессии в других отраслях экономики. Специалист рассказала о возможности прохождения тестирования на интерактивном портале службы занятости.
Фото из открытых источников
11/08/2019
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