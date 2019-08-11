В Ленинске-Кузнецком провели профориентационную консультацию «Кто нужен нашему городу»

Когда в Прокопьевске состоится выставка собак Прокопьевск готовится к Международной сертифицированной выставке собак. Кубок Главы Прокопьевска...

Сбежавшую в США новокузнечанку осудили за обман участников программы Work&Travel В Новокузнецке заочно осудили бывшего директора туристической фирмы "Лэнд-Тур", которую...

Двух человек спасли из горящего дома в Кузбассе Двух человек спасли из горящего дома в Кузбассе. Пожар произошел в Анжеро-Судженске. Вечером 9...