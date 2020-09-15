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В Ленинске-Кузнецком росгвардейцы задержали агрессивного мужчину, который куском тротуарной плитки повредил имущество горожанки

  В ночное время в городе Ленинск–Кузнецкий экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал 33-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения, который куском тротуарной плитки разбил окно квартиры горожанки, а также повредил ее припаркованный автомобиль.

 Информацию о буйном гражданине группа задержания Росгвардии получила от жильцов многоквартирного дома по улице Кузбасская. По предварительной информации, после употребления алкоголя дебошир пришел для выяснения отношений к бывшей возлюбленной. В результате мужчина повредил принадлежащее ей имущество, а также устроил потасовку с соседями, которые пытались его унять.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали ранее не судимого горожанина сотрудникам правоохранительных органов.

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
15/09/2020
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
Новости Кузбасса

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