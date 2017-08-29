Комментарии

Кузбасский шоплифтер попался на угоне автомобиля В Киселёвске задержали злоумышленника, который занимался кражами из магазина и угнал автомобиль....

В Кузбассе за полгода выявили более 400 000 фальшивых рублей В Кемеровской области за шесть месяцев кредитные организации и подразделения Банка России нашли 109...

Четыре улицы перекроют в Кемерове днем из-за ремонта дорог 28 августа в Кемерове в дневную смену из-за ремонта автомобильных дорог будет ограничено движение...