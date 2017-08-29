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На площади Дворца культуры и искусств в Ленинске-Кузнецком установлен памятник Николаю II.
Бронзовый памятник изготовлен в Екатеринбурге по проекту новокузнецкого архитектора Павла Тиманова и скульптора Евгения Потехина. Плиты основания постамента и барельефы Герба России облицованы гранитом. Общая высота - 5 м.
В 1894 году на территории пос. Кольчугино (сейчас Ленинск-Кузнецкий) была открыта шахта «Николаевская», названная в честь вступления на престол Николая II. Также для развития Кольчугинского рудника большое значение имел указ Николая II от 10 ноября 1912 года о создании русско-франко-немецко-бельгийского акционерного общества «Копикуз».
29/08/2017
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Комментарии
Осталось дело за малым, востановить деятельность акционерного общества «Копикуз».
Ведь есть решение Президиума ВС РФ по реабилитации прав акционера Романова Н.А.