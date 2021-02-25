В Ленинске-Кузнецком за соблюдением ПДД на пешеходных переходях следят с помощью видеокамер

В Ленинске-Кузнецком с помощью автоматизированных комплексов, установленных на проспекте Кирова в районе домов 83 и 85/2, а также на проспекте Ленина в районе домов 43 и 72/1 теперь фиксируются нарушения Правил дорожного движения, связанные с непредоставлением преимущества пешеходам на пешеходных переходах.

Данные приборы установлены в местах расположения нерегулируемых пешеходных переходов.

Согласно требованиям Правил дорожного движения, водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам (не создавать помех движению), переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость. Продолжать движение можно, лишь убедившись в отсутствии людей на переходе.

В соответствии со статьей 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества пешеходам предусмотрен штраф в размере от 1 500 до 2 500 рублей.