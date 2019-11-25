В Ленинске-Кузнецком женщина фиктивно прописала у себя четырех иностранцев

Дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» окончено дознание по уголовному делу, возбужденному в отношении 33-летней женщины, обвиняемой в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. В сентябре 2019 года женщина прописала в своем доме, где она проживала с мужем и детьми, родителей своего работодателя, а также еще двух граждан соседнего государства. Нарушение миграционного законодательства вскрылось в ходе полицейской проверки. Хозяйка жилища призналась, что никто из иностранцев по данному адресу не проживал, пояснила, что об услуге ее попросил работодатель. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело. В настоящее время дознавателем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы направлены на рассмотрение в суд города Ленинска-Кузнецкого. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 3 года лишения свободы. Фото из открытых источников
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