В Лесной Поляне установили двухметровую статую в честь семьи, любви и верности

Двухметровую статую в честь семьи, любви и верности установили в Лесной Поляне.



На Осеннем бульваре в ж.р. Лесная Поляна торжественно открыли скульптурную композицию святым Петру и Февронии. С инициативой выступили активисты самого молодого района Кемерово в конкурсе «Город друзей – город идей».



Также поддержаны ещё 7 идей кемеровчан. В ж.р. Пионер появится кованая композиция «Сердце шахтёра», в Заводском районе – арт-объект «Война любви не приговор» и портрет Веры Волошиной на фасаде жилого дома. В Кировском районе активисты займутся озеленением, в посёлке Боровой общественники продолжат благоустраивать детскую игровую площадку. А жителипосёлка Промышлённовский продлили жизнь своему проекту «Камень Памяти». Напомним, этим проектом они увековечили память тружеников шахты имени Волкова.



В прошлом году в рамках городского конкурса «Город друзей – город идей» было реализовано 14 идей кемеровчан. В результате совместной работы в посёлке Пионер появилась композиция «Память», в Кировском районе активисты установили трехуровневую бетонную клумбу, в сквере по улице Джамбула были смонтированы игровые элементы и деревянные фигуры героев мультфильма «Винни-Пух».

Фото: пресс-служба администрации Кемерово