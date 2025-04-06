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В Лесной Поляне в сквере Победы на улице Лазурной прошел патриотический субботник в стиле военных лет «С любовью к Родине»

Ветераны, активисты-общественники, представители социальной сферы, образования, учреждения здравоохранения и служб жизнеобеспечения, ребята из школы №85, гимназии №42 подметали дорожки, протирали парковые диваны, снимали наледь и ворошили оставшийся снег. 

Хорошее настроение создавал Леснополянский хор, исполняя песни военных лет.

 Фото: пресс-служба администрации Кемерово

Общество
Экология
Лесная Поляна
kuzbassnews.ru
06/04/2025
Общество
Экология
Лесная Поляна
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