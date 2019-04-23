В Малиновке состоялся конкурс чтецов «Земля моя поэтами воспета»

Конкурс прошел в рамках III фестиваля детско-юношеского творчества «Весенний ветер-2019» и был посвящен празднованию 60-летия Калтана и 300-летия Кузбасса.
В конкурсе приняли участие более 40 юных любителей поэзии. Чтецы выступали в четырех возрастных категориях и двух номинациях: «Моя земля» и «Авторское произведение». Выступление ребят оценивало жюри, в состав которого вошли члены Калтанского отделения Союза Кузбасских писателей Рыбаков Н.К. и Синкина Г.А., заведующая Модельной библиотекой семейного чтения Попкова О.И., библиотекарь Дикарева А.Б. и преподаватель русского языка школы № 30 Горшкова Е.В.
Все конкурсанты получили дипломы участника фестиваля. Награждение победителей состоится на праздничном концерте 1 мая.
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