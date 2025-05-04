В Мариинске библиотекари подвели итоги экологического месячника

В Клубе любознательных эколят для ребят 3 «В» класса гимназии № 2 специалисты модельной библиотеке для детей и юношества провели эколого-краеведческие уроки. Ко Дню здоровья были подготовлены минутки здоровья. Юные читатели получали памятки и закладки на тему «Мы здоровью скажем – ДА!», отвечали на вопросы викторины о здоровом образе жизни.

В библиотечном клубе «Дошкольник» (железнодорожный детский сад № 50) ко Дню здоровья прошло очередное занятие из цикла «Встреча со сказкой». Дети принимали у себя в гостях доктора Неболейкина – друга доктора Айболита, который рассказал им о важности здоровья для каждого человека. Была и веселая зарядка, и игры на ловкость и смекалку, и полезные советы.

Для пятиклассников школы № 1 прошел экоурок под названием «SOS подает природа». Занятие было посвящено редким и исчезающим видам животных и растений, которые занесены в Красную книгу России и Кемеровской области – Кузбасса.

Ко Дню Земли в детском саду «Сказка» прошел эколого-познавательный час «Из тысячи планет Земли прекрасней нет!». На младшем абонементе можно было поучаствовать в игре-викторине «Мы попали в край чудес – это лес». Для второклассников гимназии № 2 прошел час безопасности «Утром, вечером и днем, осторожен будь с огнем!».

В библиотечном Уголке природы в апреле обновились книжно-творческие экспозиции. Здесь появились весенние поделки, новые номера детских журналов о природе, плакаты и памятки о противопожарной безопасности.

Фото: Модельная библиотека для детей и юношества города Мариинска