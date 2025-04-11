Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Мариинске библиотекари провели для гимназистов краеведческо-патриотический урок «Мы эту память свято бережем»

Специалисты модельной библиотеки для детей рассказали учащимся 3 «В» класса гимназии № 2 о двух важных социальных проектах, которые вот уже несколько лет реализуются в Кузбассе и Мариинске. Это «Семейные хроники войны» и «Дважды победители». Их важность трудно переоценить, ведь в память о земляках, оставшихся на полях сражений, или вернувшихся домой с Победой, будет собран поистине бесценный краеведческий материал.
К уроку ребята подготовили небольшие сообщения о своих родных, сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками на фронтах Великой Отечественной войны. Библиотекари познакомили юных читателей с «Всекузбасской книгой памяти» и рассказали, как с ней работать, чтобы найти там своих родственников-фронтовиков, погибших за Родину.

Фото: Модельная библиотека для детей города Мариинска

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
11/04/2025
Культура
Мариинск

Популярное за месяц
Более 3 тысяч деревьев высадят школьники в память о кузбасских воинах к 80-летию Победы
Подведены итоги региональных отборочных туров фестиваля-конкурса «Танцуй, Сибирь!»
Суд в Кузбассе решил взыскать компенсацию морального вреда в пользу детей, покусанных собаками
Школа на 250 мест открылась в Гурьевском округе после модернизации
В Кузбассе специалисты Россельхознадзора выявили реализацию на маркетплейсе незарегистрированных сортов пакетированных семян овощных культур
Cпециалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявили нарушения при обороте продукции животного происхождения в магазинах сетей «Светофор» и «Маяк»
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus