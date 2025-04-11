В Мариинске библиотекари провели для гимназистов краеведческо-патриотический урок «Мы эту память свято бережем»

Специалисты модельной библиотеки для детей рассказали учащимся 3 «В» класса гимназии № 2 о двух важных социальных проектах, которые вот уже несколько лет реализуются в Кузбассе и Мариинске. Это «Семейные хроники войны» и «Дважды победители». Их важность трудно переоценить, ведь в память о земляках, оставшихся на полях сражений, или вернувшихся домой с Победой, будет собран поистине бесценный краеведческий материал.

К уроку ребята подготовили небольшие сообщения о своих родных, сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками на фронтах Великой Отечественной войны. Библиотекари познакомили юных читателей с «Всекузбасской книгой памяти» и рассказали, как с ней работать, чтобы найти там своих родственников-фронтовиков, погибших за Родину.

Фото: Модельная библиотека для детей города Мариинска