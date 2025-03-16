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В Мариинске библиотекари провели литературный урок «Письма, в которых звучит война»

Сотрудники городской библиотеки имени В. А. Чивилихина рассказали студентам Мариинского педагогического колледжа имени императрицы Марии Александровны историю создания повести-были Владимира Алексеевича Чивилихина «Здравствуйте, мама!».
По командировке газеты «Комсомольская правда» журналист Владимир Чивилихин приехал в украинский городок Бахмач, где случайно узнал об удивительной женщине – Анне Константиновне Жованик. В годы Великой Отечественной войны она стала мамой для приемных детей-сирот. На оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории женщина организовала «приют обездоленных».
В литературном произведении, созданном В. А. Чивилихиным, повествование ведется Толиком Листопадовым. С 22 июня 1941 по 15 октября 1943 года он делал записи обо всем происходившем. Этот личный дневник «ничейного» мальчика, стал величайшей исторической ценностью, бесценным свидетельством времени военного лихолетья. Спустя годы спасенные Анной Константиновной дети не забыли о ней. Став взрослыми людьми они писали ей письма из разных уголков страны.
Завершая литурок, библиотекари предложили студентам самим прочитать повесть-быль. Литературный урок проведен в рамках программы «Пушкинская карта».

Фото: Мариинская городская библиотека имени В. А. Чивилихина

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Мариинск
kuzbassnews.ru
16/03/2025
Культура
Образование
Мариинск
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