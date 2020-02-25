В Мариинске бойцы Росгвардии провели урок безопасности для воспитанников детского сада

В Мариинске в детском саду №6 в рамках традиционного месячника безопасности сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии встретились с дошколятами. Прапорщик Олег Фурин и старший сержант Ярослав Яковлев рассказали юным горожанам о необходимости соблюдать правила безопасности на улице.

Особое внимание стражи правопорядка уделили, если ребенок заблудился в городе. Бойцы рекомендовали детям знать наизусть номера телефонов мамы или папы, а также адрес места жительства. Кроме этого, дошколята узнали, что экипажи Росгвардии круглосуточно патрулируют городские улицы и юные жители всегда могут рассчитывать на помощь стражей правопорядка.

В преддверие Дня защитника Отечества правоохранители рассказали о службе в Росгвардии, продемонстрировали детсадовцам специальные средства защиты и вооружения групп задержаний. В благодарность дети рассказали бойцам стихи, посвященные предстоящему празднику.

В завершении мероприятия бойцы подарили детям тематические раскраски.