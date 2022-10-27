В Мариинске для школьников организовали исторический променад

Учащиеся школы № 7 приняли участие в программе «Игра. От потешек Петра до сегодняшнего дня» подготовленной специалистами городской библиотеки имени В. А. Чивилихина.

Ребят познакомили с русскими играми разных эпох, они приняли участие в мозговом штурме и даже выступили в роли экспертов. В уголке настольных игр, школьники сумели применить свои знания и показать аналоги старинных игр. Например, игра «Дженга» подобна «Бирюлькам».

В игре «Создатель», ребята смогли проявить фантазию и творческие навыки. Они придумали свою настольную игру по литературному произведению «Гуси-лебеди» и креативно ее презентовали. Ребята убедились в том, что игры дают возможность учиться и узнавать новое.