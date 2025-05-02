В Мариинске для школьников состоялся музейно-патриотический урок

Специалисты музея истории города Мариинска рассказали ребятам из гимназии № 2, юнармейцам, активистам «Движения Первых» о ратных и трудовых подвигах мариинцев в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Музейно-патриотический урок прошел в обновленном «Зале Боевой Славы». При поддержке администрации Мариинского муниципального округа обновлена экспозиция «Мариинск фронту». В зале установлен макет Вечного огня, символизирующего память о земляках-мариинцах погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Для юных посетителей музея в зале оборудован электронный тир. Кроме того, в этот день была открыта новая экспозиция, посвященная участникам специальной военной операции.

Завершился музейно-патриотический урок тематической экскурсией по новым экспозициям музея.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)