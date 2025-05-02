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В Мариинске для школьников состоялся музейно-патриотический урок

Специалисты музея истории города Мариинска рассказали ребятам из гимназии № 2, юнармейцам, активистам «Движения Первых» о ратных и трудовых подвигах мариинцев в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Музейно-патриотический урок прошел в обновленном «Зале Боевой Славы». При поддержке администрации Мариинского муниципального округа обновлена экспозиция «Мариинск фронту». В зале установлен макет Вечного огня, символизирующего память о земляках-мариинцах погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
Для юных посетителей музея в зале оборудован электронный тир. Кроме того, в этот день была открыта новая экспозиция, посвященная участникам специальной военной операции.
Завершился музейно-патриотический урок тематической экскурсией по новым экспозициям музея.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
02/05/2025
Культура
Мариинск
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