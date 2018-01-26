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В Мариинске глава сельского поселения ездил пьяным за рулем

Мировой судья Мариинского городского судебного района вынес обвинительный приговор главе одного из сельских поселений Мариинского района. Его признали виновным в нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.

В октябре 2017 года в 46-летний мужчина был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Водительского удостоверения у мужчины тоже не оказалось. В апреле 2016 года, он уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Суд лишил его права управления транспортными средствами на 18 месяцев и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.

Подсудимый признал вину и раскаялся в совершенном преступлении. Суд назначил ему наказание в виде 90 часов обязательных работ, а также лишил его права управления транспортными средствами на 1 год 2 месяца.

С 19 января его полномочия как главы сельского поселения прекращены досрочно в связи с отставкой по собственному желанию, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Политика
Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
26/01/2018
Политика
Происшествия
Мариинск
Новости Кузбасса

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