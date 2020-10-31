В Мариинске идет ремонт корпуса бывшего педагогического колледжа

В обновленное здание переедет Мариинский городской суд. Работы идут полным ходом и без отставания от графика. Сейчас выполняется демонтаж старой отделки, бетонирование полов, монтаж опорных блоков. На объекте работают порядка 25 человек, в основном это жители Мариинского района. Капитальный ремонт объекта планируется завершить к 1 июля 2021 года.
«Здание бывшего педагогического колледжа не использовалось уже порядка 5 лет. Оно находится в самом центре города. Поэтому его ремонт событие долгожданное для всех жителей района. На капремонт из федерального бюджета выделено 73,1 млн рублей. Строительство объекта на моем контроле», - отметил глава Мариинского района Александр Анатольевич Кривцов.
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