В Мариинске идет ремонт корпуса бывшего педагогического колледжа

В Кузбассе больше миллиона человек сдали тест на коронавирус методом ПЦР Кузбасские медики накануне, 29 октября, установили рекорд по числу лабораторных исследований...

189 человек заболели и пятеро скончались от коронавируса в Кузбассе за сутки У жителя Новокузнецкого района 1966 года рождения на фоне заражения коронавирусом развилась...

В ближайшие сутки в Кузбассе ожидают мокрый снег и гололед В Кузбассе в ближайшие сутки ожидаются осадки в виде мокрого снега и гололед. В областной...