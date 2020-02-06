В Мариинске из-за наличия термотолерантных колиформных бактерий в воде приостановлена эксплуатация водоразборной колонки

Лабораторные испытания проб воды выявили в централизованной системе водоснабжения одной из водоразборных колонок города наличие термотолерантных колиформных бактерий в количестве 6,0 колониеобразующих единиц (КОЕ) в 100 мл воды при нулевом нормативе их содержания.

Мариинский территориальный отдел Роспотребнадзора обратился в Мариинский городской суд Кемеровской области по факту совершения ООО «Горводоканал» административного правонарушения, выразившегося в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, ответственность за которое предусмотрена статьёй 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении было установлено, что по состоянию на 15 января 2020 года в результате проведённой проверки специалистами Роспотребнадзора выявлено несоответствие санитарным требованиям качества воды централизованной системы водоснабжения из водоразборной колонки, находящейся в Мариинске у дома № 24 по улице Юбилейная. Согласно экспертному заключению, в 100 мл отобранной на пробы воды были обнаружены термотолерантные колиформные бактерии в количестве 6,0 колониеобразующих единиц (КОЕ), которые по нормативным показателям должны отсутствовать в таком объёме воды.

В судебном заседании представитель контролирующего органа просила привлечь ООО «Горводоканал» к административной ответственности в виде приостановления эксплуатации водоразборной колонки. При этом представитель ООО «Горводоканал», согласившись с нарушением, просила приостановить деятельность колонки сроком на 30 суток.

«С учётом того, что установленные нарушения представляют собой непосредственную угрозу здоровью населения г.Мариинска Кемеровской области, учитывая время, необходимое для устранения нарушений, суд полагает правильным назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности (эксплуатации) водоразборной колонки … сроком на 30 суток», – говорится в постановлении суда.

Эксплуатация водоразборной колонки была приостановлена до 20.02.2020 года.